Запознайте се с новот семейство двугърби камили - майка Кали, баща Фреди и тяхното малко, което все още очаква своето име и осиновител. 🧡

Камилите вече се чувстват чудесно в новия си просторен дом - над 5 декара естествена площ, където свободно се разхождат, почиват и общуват с посетителите. А имаме и още една вълнуваща новина - Кали е бременна и скоро семейството ще се увеличи. 👶🐫

Новият им дом е изграден по уникалната концепция на зоопарка - среда, максимално близка до естествения им хабитат.

Постепенно заменяме традиционните мрежи с електропастири и естествени бариери, за да осигурим повече свобода и спокойствие за животните и по-истинско изживяване за нашите гости.🌿

Двугърбите камили, известни още като бактриани (Camelus bactrianus), произхождат от суровите степи и полупустини на Централна Азия.

Те са изключително издръжливи - понасят температури от -40°C до +40°C, изминават километри без вода и съхраняват енергия в гърбиците си под формата на мазнина. Интелигентни, социални и силно привързани към семейството си - те вече спечелиха сърцата на нашите посетители. ❤️

👨‍👩‍👦 Елате и се запознайте лично с Кали, Фреди и тяхното малко.📍 Зоопарк-Бургас - мястото, където хората и животните са по-близо от всякога.