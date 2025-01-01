Стадото на алпаките в зоопарка в Бургас посрещна още едно ново попълнение - прекрасно бебе с кехлибарена козина.

Зоопарк-Бургас

Още в първите дни малкото проявява любопитство и започва да изследва заобикалящата го среда.

Ново сладко и пухкаво бебе радва посетителите на зоопарка в Бургас (СНИМКИ/ВИДЕО)

Грижата за него не е само отговорност на родителите - в живота на малките активно участват и другите възрастни животни в стадото, както и връстниците им.

Зоопарк-Бургас

Зоопарк-Бургас

Това колективно поведение е характерно за алпаките и има ключово значение за тяхната социализация.

Зоопарк-Бургас

Зоопарк-Бургас

Зоопарк-Бургас

Благодарение на приятелите си на близка възраст, малките алпаки учат чрез игра, изграждат стабилни връзки и развиват увереност в общуването.

Зоопарк-Бургас

Зоопарк-Бургас