Днес в Одеса е обявен ден на траур във връзка с трагедията, станала в нощта на 15 срещу 16 април 2026 г. след масирана смесена атака на руските сили срещу града, която доведе до смъртта на хора, съобщиха на сайта на Одеския градски съвет.

Към момента е известно за осем загинали., предава кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

Държавното знаме на Украйна и знамето на град Одеса с траурни ленти са спуснати наполовина върху сградите.

На предприятията, институциите и организациите в града се препоръчва да ограничат използването на музика и провеждането на развлекателни събития.

Градските власти на Одеса се прекланят пред паметта на загиналите и изразяват искрени съболезнования на техните семейства и близки.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.