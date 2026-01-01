Трима души загинаха, сред които е дете, петнадесет са ранени след нощната атака в Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"В резултат на нощната атака срещу Одеса, за съжаление, трима души загинаха и най-малко 15 бяха ранени, 13 от които бяха хоспитализирани, предава кореспондентът на БТА Светлана Драгнева. Сред загиналите са 30-годишна жена и малката ѝ дъщеря, която е на 2,6 години, и друга жена на 53 години. Искрени съболезнования на близките на загиналите. Петнадесет души бяха ранени с различна тежест, включително бременна жена и две деца: 7-месечно момче и 2-годишно момиче", се казва в съобщението на Олег Кипер.

По информация на началника на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в Приморски район са нанесени щети на жилищен многоетажен комплекс и 7 частни къщи. Общинските служби разчистват района, информира началникът на военната градска администрация.

В Киевски район щети са нанесени на една многоетажна сграда, 5 частни къщи, частна детска градина, магазин и 27 автомобила.

Всички съответни служби ликвидират последиците от нощното нападение.

Днес, на 6 април, е ден на траур в Одеса в памет на загиналите мирни одесчани, чийто живот беше прекъснат от нощното нападение, съобщи Сергей Лисак.

"В знак на скръб държавното знаме на Украйна и знамето на Одеса с траурни ленти са спуснати наполовина върху сградите. На всички предприятия и организации се препоръчва да ограничат развлекателните събития и използването на музика", се казва в неговата информация в канала му в Телеграм.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.