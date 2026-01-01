Държавата трябва да прояви воля и да защити здравето на хората преди всичко. Това заяви пред журналисти в Равадиново министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов, коментирайки случая с предприятието „Кроношпан“във Велико Търново. Министър Генов потвърди, че компанията в момента изпълнява наложената принудителна административна мярка (ПАМ) за спиране на производствената линия за плочи от дървесни частици (ПДЧ).

По думите му технологичният процес изисква време за охлаждане на инсталациите и намаляване на използваното гориво, като очакванията са линиите да бъдат окончателно спрени тази неделя.

„Кроношпан” започна ефективно спиране на производствената линия

Разбирам всеки инвеститор и доставчиците на дървесина, но нека не жертваме здравето на хората, подчерта министърът. Той добави, че мярката не е взета произволно, а е базирана на доклади от Министерството на здравеопазването и многомесечно наблюдение на жалби от граждани за тежки миризми и дискомфорт.

Манол Генов съобщи за натиск върху институциите с думите - "... имаме атаки от браншови организации, дори и заплахи по телефона от служители на „Кроношпан“, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Станимир Димитров.

Министърът в оставка призова работниците, които се притесняват за заплатите си, да се обърнат към своите работодатели.

Според него компанията многократно е заявявала намерения за инвестиции в екологични проекти и филтри, но реални действия не са последвали. Той допълни, че в предприятието са извършени конструкции и обновления на линиите, които не са преминали през задължителните процедури за екологична оценка, регламентирани от Закона за опазване на околната среда.

Генов предупреди, че и други производствени предприятия в страната в момента са под подобен засилен мониторинг. На въпрос дали „Кроношпан“ в Бургас е сред тях, той отговори, че към момента няма информация за проблеми с бургаската база. Днес министърът беше в Равадиново за откриването на нова площадка за предварително третиране и компостиране на отпадъци, която ще обслужва общините Созопол, Приморско и Царево.