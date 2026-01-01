81-годишна жена от село Плетена е пострадала след нанесен побой от неин родственик, съобщиха от полицията.

На 8 март в Районно управление – Гоце Делчев е получен сигнал от Филиал за спешна медицинска помощ – Гоце Делчев за възрастна жена с фрактура на малкия пръст на ръката след нанесен побой.

При извършената проверка полицейските служители установили, че пострадалата е 81-годишна жена от селото. Инцидентът е станал на 7 март, когато между нея и неин 31-годишен родственик, също от Плетена, възникнал спор. По време на конфликта мъжът я ударил по ръката, вследствие на което тя получила счупване на малкия пръст.

По случая е образувано досъдебно производство, като работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.