Внук удари в лицето 71-годишната си баба, след като тя се опита да предотврати саморазправата му с негови братовчеди в правешко село, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Около 18.50 часа вчера в Районното управление на полицията в Правец постъпил сигнал за физическа саморазправа между баба и внук в село Осиковска Лакавица.

На адреса полицаите заварили 71-годишна жена, която споделила, че е опитала да попречи на своя внук да се саморазправи с братовчедите си. В момент на афект и ярост той ѝ нанесъл удар в лицето.

Пострадалата е транспортирана в болница с фрактури на орбита и синус и след оказана медицинска помощ е освободена за домашно лечение.

Задържаният е криминално проявен и осъждан. Той ще остане зад решетките до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.