Съветът на Европейския съюз постигна съгласие за назначаването на Андрес Ритер за нов европейски главен прокурор на Европейската прокуратура, считано от 1 ноември 2026 г.. Това съобщиха на официалната си страница от Съвета.

Ритер постъпва в германската прокуратура през 1995 г. и оглавява различни прокуратури. От 2020 г. насам заема длъжността европейски заместник главен прокурор.

Европейската прокуратура е независим орган на ЕС, който отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза (напр. измами, корупция, трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро), припомнят от Съвета.

Роля и мандат

Европейският главен прокурор оглавява Европейската прокуратура, организира нейната работа и я представлява в контактите ѝ с институциите на ЕС, държавите членки и трети държави.

Той се назначава с мандат от седем години, който не подлежи на подновяване. Мандатът на настоящия европейски главен прокурор Лаура Кодруца Кьовеши изтича на 30 октомври 2026 г.

Европейските прокурори, заедно с европейския главен прокурор, сформират колегията на Европейската прокуратура. Те упражняват надзор върху разследванията и наказателните преследвания. Съветът назначава европейски прокурор от всяка от 24-те участващи държави членки.

Следващи стъпки

Европейският главен прокурор се назначава по общо съгласие на Съвета и ЕП. Назначаването трябва да бъде потвърдено и от Европейския парламент.

Европейска прокуратура

Европейската прокуратура отговаря за разследването и наказателното преследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, пред компетентните съдилища на държавите членки. Първият европейски главен прокурор Лаура Кодруца Кьовеши беше назначена през 2019 г. До края на 2025 г. Европейската прокуратура е провела 3602 активни разследвания с обща прогнозна стойност на щетите за бюджета на ЕС и националните бюджети в размер на над 67,2 милиарда евро.

Понастоящем в Европейската прокуратура участват 24 държави членки: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия, Швеция и Чешката република.