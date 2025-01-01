Германия ще разположи свои изтребители "Юрофайтър" в полската военна база в Малборк, за да защити по-добре източните членове на НАТО, обяви германският министър на отбраната Борис Писториус, предаде ДПА.

"Ще допринесем за защитата на източния фланг с патрулни полети", заяви Писториус в кулоарите на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел.

"Това ни прави още по-активни, присъстващи и видими на източната граница на алианса", добави той.

НАТО стартира нова мисия през септември, за да защити по-добре въздушното пространство на източноевропейските си членове след поредица от нарушения на въздушното пространство от страна на Русия.

Изтребителите ще увеличат приноса на Германия към мисията, наречена "Източен страж"

"Когато (руският президент Владимир) Путин тества нашите граници, било то в Полша, Естония или другаде, ние реагираме решително, бързо и ефективно", заяви Писториус.