Германската федерална полиция ще има право да сваля дронове. Това заяви министърът на вътрешните работи Александър Добриндт след поредица от инциденти с дронове, за които Берлин обвинява Русия, предаде АФП.

При представянето на законопроекта Добриндт каза, че полицията ще може да използва устройства за заглушаване или да предприема „физически мерки, тоест да прихваща и сваля дронове“.

Германия се учи на съвременни методи за защита от дронове от своите съюзници Израел и Украйна, посочи той.

Министърът обясни, че федералната полиция ще получи и „допълнителна структура за разработка и изследвания в областта на защитата от дронове“.

От началото на годината Германия съобщи за множество дронове, засечени над военни бази, промишлени обекти и друга критична инфраструктура.

Миналия уикенд дронове, забелязани над южния град Мюнхен, два пъти затвориха летището на града.

„Нашето подозрение е, че Русия стои зад повечето от тези полети с дронове“, заяви канцлерът Фридрих Мерц в интервю за обществената телевизия ARD.