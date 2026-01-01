Процедура по проверка и изземване на корозирал боеприпас - открит в района на крайбрежната ивица в Русе, бе извършена вчера след сигнал.

Сигналът за находката – стар, силно корозирал снаряд, без взривател, е подаден в предобедните часове на 29 януари от екип на русенска медия. Предметът е бил забелязан сред струпани отпадъци в безстопанствено изоставени гаражи на кея на река Дунав, в район близо до пречиствателна станция.

Незабавно към мястото са изпратени служители от Първо Районно управление в Русе, които са обезопасили периметъра до пристигане на специализираните органи. По надлежния ред е задействана процедурата за уведомяване на Министерството на отбраната.

Министерство на отбраната

На място е пристигнал специализиран военен екип от Велико Търново и боеприпасът е иззет от военните експерти за последващо транспортиране и унищожаване.

Случаят от вчерашния ден не е единичен за крайбрежната ивица и района на река Дунав. Подобни находки на корозирали боеприпаси, останали от минали исторически периоди, са бивали откривани периодично, особено при спад на речното ниво, при разчистване на терени или други дейности в близост до брега и в коритото на реката.

Благодарение на навременните мерки и установения протокол за действие, до момента в региона не е регистриран случай, при който подобни находки да са довели до инциденти или каквито и да е негативни последици за населението, отбелязват от ОДМВР – Русе.

Дирекцията напомня на гражданите при откриване на подобни съмнителни предмети също да уведомяват компетентните органи своевременно, без да предприемат самостоятелни действия по тяхното преместване или изхвърляне.