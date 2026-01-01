82-годишен шофьор загина при тежка катастрофа в русенското село Червена вода, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 януари на входа на селото.

Мъжът се е движил към вътрешността на селото, като в забранен пътен участък, водачът е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в товарен автомобил, управляван от 58-годишен мъж.

Възрастният мъж е получил множество тежки наранявания. Той е бил транспортиран в болница в Русе, където по-късно е починал.

Пробата за алкохол на водача на товарния автомобил е отрицателна, а на загиналия е взета кръвна проба за анализ.