Петима младежи са с различни травми и наранявания след пътен инцидент в Ракитово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Сигнал за катастрофата е получен в полицията тази нощ около 3.30 ч.

Към мястото на инцидента са насочени екипи на полицията, пожарната и „Спешна помощ“. Пристигайки на улица в Ракитово униформените установили, че 23-годишен местен жител е загубил управление над лек автомобил БМВ с чужда регистрация.

След като се блъснало последователно в няколко паркирани автомобила возилото се преобърнало в частен имот. В резултат на това водачът и пътуващите с него млад мъж на 21 години от Велинград и три момичета – също от курортния град на възраст между 12 и 19 години, са пострадали. Пътниците са настанени с различни травми и наранявания в болници във Велинград и Пазарджик.

От тях най-тежко е състоянието на 18-годишна велинградчанка, която е с черепно-мозъчна травма.

Шофьорът е тестван с технически средства, като пробата му за алкохол се оказала положителна. Той е задържан с полицейска заповед за срок от 24 часа.

На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна група на Районното управление във Велинград, образувано е досъдебно производство.