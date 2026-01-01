Прокуратурата във Видин води разследване по случая с побоя пред дискотека, съобщиха от обвинението.
След преценка на събраните данни районният прокурор е приел, че са налице достатъчно доказателства за извършено престъпление, както и законен повод за образуване на досъдебно производство.
Към настоящия момент от разследването е установено, че на 25 януари пред дискотеката са нанесени телесни повреди на двама души.
Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия полицай за извършване на необходимите процесуално-следствени действия с цел изясняване на фактическата обстановка и установяване на обективната истина.
Предстои разпит на свидетели, изискване и анализ на записи от камери за видеонаблюдение в района на местопроизшествието, както и назначаване на съдебномедицински експертизи.Ще бъде събрана и информация относно пропускателния и охранителния режим в заведението.
При наличие на достатъчно доказателства относно автора на деянието, същият ще бъде привлечен в качеството на обвиняем при стриктно спазване на изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс.