Собственици на имоти във вилно селище (в.с.) "Елените" настояха за спешно възстановяване на електрозахранването, водоснабдяването и канализацията в района. Те се събраха в селището и заявиха, че близо четири месеца след наводнението там все още няма ток и вода.

Те настояват електроразпределителното дружество да подмени и приведе в изправност електромерите, за да може да бъде пуснат токът в засегнатите сгради. По думите им условията за живот в "Елените" са нечовешки, положението е катастрофално, а в района мирише на кал и тиня.

Собственици на имоти разказаха, че разчистването на калта и отпадъците се извършва с наети от тях камиони, за които заплащат разходите изцяло. Те заявиха, че редовно плащат таксите за поддръжка на имотите си, както и данъците, но обмислят да спрат да плащат.

Събралите се във вилното селище изразиха притеснение от състоянието на реката и прилежащите дерета и призоваха те да бъдат почистени и укрепени, за да се предотвратят нови наводнения при валежи.

Собствениците се опасяват, че с настъпването на пролетта и нови валежи рискът от нови наводнения е голям и настояват за спешни мерки от отговорните за това институции.