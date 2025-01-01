Извършена е дезинфекция на почистени общински терени, тротоари и улици в района на ваканционно селище "Елените", съобщиха от Община Несебър.

Дейностите са изпълнени от служители на Общинско предприятие "Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване", при стриктно спазване на мерките за безопасност на труда.

ДНСК издаде заповед за премахване на незаконен строеж в „Елените”

Обработката е извършена с техника, подходяща за мащабни терени, като е използван препарат, съобразен с характеристиките на обекта и изискванията за безопасност.

От Общината информират, че ще продължат да се изпълняват планираните дезинсекционни, дератизационни и дезинфекционни обработки на територията на населените места, като има готовност и за извънредни действия при необходимост.

Обилни валежи на 3 октомври предизвикаха сериозно наводнение в Елените. При бедствието загинаха четирима души. Наводнението предизвика щети на голяма част от сградите, мостове, пътища.