Продължава извънредното взимане на проби от питейната вода на територията на община Несебър заради установени отклонения по микробиологични показатели във ваканционно селище Елените и Свети Влас след наводнението. Това съобщиха от Община Несебър на официалната ѝ интернет страница.

Извънредния мониторинг се извършва от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Бургас и ВиК – Бургас. Пробите се изследват по химични и микробиологични показатели.

ВиК – Бургас е предприело действия за повишаване на количеството подаван хлор, с цел засилена дезинфекция на водата заради постъпилите резултати за отклонения.

В останалите населени места на територията на общината не са отчетени отклонения от нормативно установените показатели.

Извънредният контрол на качеството на питейната вода продължава в лабораторията към ВиК – Бургас до постигане на трайни и последователни резултати, отговарящи на изискванията за вода, предназначена за питейно-битови нужди.

Във вторник в Свети Влас и на входа на ваканционно селище Елените бе раздавана бутилирана питейна вода от държавния резерв. Мярката бе предприета, след като вследствие на наводнението водата от централното водоснабдяване беше обявена за негодна за пиене и приготвяне на храна.