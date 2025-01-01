След бедствието в черноморския курорт "Елените" - собственици на апартаменти в хотел „Негреско” са готови да съдят държавата, след като стана ясно, че сградата трябва да бъде съборена. Пред NOVA от ДНСК обясниха, че зданието има нужните документи, но не е ясно как са получени, след като е строено върху коритото на река - нещо, което е забранено. Темата с наводнението в "Елените" коментира и премиерът Росен Желязков.

В хотел „Негреско” в "Елените" има около 200 собственици. Казват, че всички апартаменти там са частни. „Купих го на публичен продан, обявен от НАП”, обясни Евгения Викторова, собственик на апартамент от Казахстан.

Събарят хотел и аквапарк в „Елените“

Екип на NOVA се срещна с Евгения в Бургас. Тя носи всички документи за жилището. „Знам, че тази сграда има Акт 16, удостоверение за въвеждане за експлоатация”, обяснява тя.

Че държавата е готова да събори два обекта в курорта, потвърдиха пред NOVA от Дирекцията за национален строителен контрол. „Ще бъдат съставени констативни актове за премахване на тези два незаконни обекта. Това са аквапаркът и корекцията на река Козлука, река Дращела”, заяви инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК.

Сериозни пропуски в „Елените“: Сгради, построени върху река, и липса на документация

Всъщност именно заради тази корекция на реката ще се наложи събарянето и на хотела - защото е построен върху нея. Собственици на имоти обаче са готови да подават жалби.

„Има всички разрешения и съм сигурна в подписите на държавните служители”, подчерта Викторова.

„В краен случай, ако България не ни чуе и не реагира на нашите молби, трябва да отидем и по-далеч. Защото това фактически е моя собственост и това не се отнася само за мен”, категорична е Анна Латьшева, собственик на апартамент от Беларус.

Трагедията в „Елените“ – сгради върху реки и нередности в документите (ОБЗОР)

В същото време пред кметове от цялата страна премиерът Росен Желязков обеща държавата да направи ясен модел и да затегне контрола и санкциите, когато става дума за намеса на човешката дейност в природата.

„В резултат на проливните дъждове настъпи това, което се дава сега като един есенциален пример за стихията, която до известна степен е и подпомогната от човешката дейност в "Елените". Имахме много бърза реакция, но отново се сетихме да хвърлим камъка в блатото на това, което се е случило от края на 90-те години”, заяви Желяков.

Държавата вече има информация от областните управители за това къде е нужно да се прави прочистване или корекции на речни корита.