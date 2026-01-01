От 1 февруари 2026 г. София започва да се управлява по нов модел, който цели по-ефективна, по-прозрачна и по-добре координирана администрация. Структурната реформа бе предложена от кмета Васил Терзиев и одобрена от Столичния общински съвет през декември 2025 г., припомнят от Столичната община.

Новите заместник-кметове по направления „Образование, спорт и младежки дейности“ Десислава Желязкова, „Градско планиране и развитие“ арх Любо Георгиев и „Сигурност“ Лъчезар Милушев, считано от 16 февруари, започват работа незабавно. Те са ключов елемент от реформата и имат задачата да осигурят бърз старт и реални резултати още от първите месеци, посочват от СО.

„Новите заместник-кметове нямат много време за адаптация – очакваме от тях летящ старт. Това са хората, които трябва веднага да подредят процесите и да покажат, че новият модел работи“, каза главният секретар на Столичната община Яна Георгиева в ефира на БНР.

"Без увеличаване на администрацията – проверими числа"

Един от основните ангажименти на реформата е да не се увеличава щатът на администрацията – и този ангажимент се изпълнява. „Обещахме, че няма да увеличаваме щата в администрацията на Столичната община и това е факт. Прекратени са трудовите правоотношения с 4,4% от служителите – общо 54 души за цялата община, като сред тях има и хора, достигнали пенсионна възраст“, посочи Георгиева.

Паралелно с това около 260 служители се преместват или преназначават в рамките на новата структура, за да се подсили капацитетът на най-натоварените звена.

„Това не е масово уволнение, а реорганизация. Повечето хора остават в системата, но на места, където има реална нужда от тях“, подчерта главният секретар.

Твърденията за „чистка“ и конкретни лични казуси

В публичното пространство се появиха твърдения за „чистка в общината“, включително във връзка със съкращения в дирекция „Общински приходи“ и конкретен личен казус. По този повид Георгиева заяви: „Категорично не става дума за чистка. Става дума за преструктуриране и преминаване от трудови към служебни правоотношения, което е част от реформата и е направено по закон“.

По конкретния случай с бременна служителка Георгиева поясни: „Работодателят не е бил информиран за бременността към момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Решението не е свързано с личния статус на служителя, а с трансформацията на длъжността.“

По отношение на дирекция „Общински приходи“ съкращенията са ограничени и разпределени равномерно – средно по двама служители на район.

„Говорим за оптимизация на процесите, не за отслабване на приходната дейност. Приходите на общината растат благодарение на дигитализация и по-добра организация – и това ще продължи“, допълни Георгиева.

"По-добра връзка с гражданите"

Реформата поставя силен акцент и върху комуникацията с гражданите.

„Напреднали сме съществено в промяната на връзката с гражданите – основно чрез дигиталните канали и контактния център. Целта е сигналите да стигат по-бързо и реакцията да е по-навременна“, каза още главният секретар.

Реформа за града, не за един мандат

Новата структура е рамка за устойчиво управление, която цели по-малко хаос, по-малко решения „на парче“ и повече реални резултати за софиянци – независимо кой заема конкретни позиции.