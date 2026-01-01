Здравните власти в няколко азиатски държави въведоха допълнителни проверки по летищата след потвърждението за два случая на заразяване с вируса Нипа в Индия. Мерките са насочени основно към пътници, пристигащи от засегнати райони, и целят предотвратяване на евентуално трансгранично разпространение на инфекцията.

Случаите са регистрирани в края на декември в индийския щат Западен Бенгал. По информация на местните власти заразените са здравни работници, които се лекуват в болнично заведение.

Индийското министерство на здравеопазването съобщи, че са установени и проследени 196 контактни лица, като до момента всички тестове са отрицателни и няма данни за по-нататъшно разпространение.

Вирусът Нипа е зоонозна инфекция, която се предава основно от плодоядни прилепи и животни като свине, а при близък контакт – и от човек на човек.

„Следим всеки ден съобщенията по въпроса”, заяви вирусологът проф. Радка Аргирова в ефира на NOVA.

Тя обясни, че вирусът не е нов – изолиран е в Австралия през 1994 г. В последствие има няколко по-малки и по-големи епидемии в Югоизточна Азия. „Установено е много точно, че предаването е по въздушно-капков път. Има и случаи чрез допир”, обясни проф. Аргирова. Предаването обаче не е много лесно.

Ефективно средство за предпазване е маската. Освен това тя препоръчва редовно миене на ръцете.

„Вирусът навлиза през дихателния тракт и след това може да премине в кръвта, а също така и в мозъка и да причини менингити, енцефалити. Причината за описаната висока смъртност, е именно навлизането в мозъка. Дори и асимптомни носители могат да имат последствия”, обясни проф. Аргирова.

„Много неприятно е това, че е възможно да възникнат тежки усложнения дори 15 месеца след като е прекарано заболяването и дори е отбелязано пълно оздравяване - бързо забравяне, когнитивни смущения, могат да се появят и гърчове, мозъчни нарушения, които засягат двигателния апарат”, допълни тя.

Ваксина засега няма, но от СЗО са възложили бързо да се създаде такава.