Отчетеният ръст на иззетите през 2025 г. количества наркотични вещества и акцизни стоки при самостоятелни и съвместни действия на МВР и Агенция „Митници“ е най-високият за последните пет години. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос от народния представител Явор Хайтов относно общата политика на правителството в борбата срещу употреба, разпространение и трафик на наркотични и упойващи вещества сред подрастващото поколение и злоупотребата с тях.

В периода от януари до ноември 2025 г. са проведени 6301 полицейски операции в страната за пресичане дейността на транснационални престъпни структури или отделни лица, занимаващи се с трафик, производство и разпространение на наркотични и упойващи вещества.

За 2025 г. са установени 88 оранжерии, 119 ниви за отглеждане на растения от рода на конопа и 44 лаборатории за производство на синтетични наркотични вещества. Повишение има при изземването на хашиш, марихуана и канабис. Проверени са близо 22 хиляди питейни и увеселителни заведения и близо 20 хиляди наркосборища.

Задържаният кокаин в страната по разработки на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е 575 кг. За 11 месеца на 2025 г. са констатирани 240 случая, при които е иззет 7 кг фентанил, за сравнение през 2023 г. случаите са пет.

Премиерът отбеляза две програми на МВР, свързани с училищата, по които са проведени хиляди лекции и беседи, както и стотици събития с децата по линия на наркотиците и упойващите вещества.

В началото на 2026 г. Националният съвет по наркотични вещества разгледа, обсъди и прие преработената национална стратегия за борба с наркотиците с период на изпълнение 2026 – 2030 година, посочи още Росен Желязков.

В нея са включени и се предвиждат за изпълнение нови програми и дейности, въвеждат се нови програми за превенция, за обучение на специалисти, разкриват се нови места в програми за психосоциална рехабилитация от резидентен и нерезидентен тип. Предвиждат се обучения на млади хора в помощ на експертите от превантивните информационни дейности. Също така се планират превантивни дейности, насочени към деца, младежи и лица неупотребяващи наркотици, такива в риск и употребяващи наркотични вещества, както и към семейства и близки на употребяващи наркотици.

Желязков отбеляза, че се предвижда разширяване достъпа на лечение, включително на лица под 18 години, като се развие мрежа от лечебни заведения и услуги чрез оптимизиране броя на леглата в стационарните заведения за психиатрична помощ. Също и разкриване на държавни програми за лечение и психосоциална рехабилитация за лица под 18 години със злоупотреба или зависимост към психоактивни вещества.