ЕС си поставя за цел да наложи 20-и пакет санкции срещу Русия на 24 февруари – датата, която отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, съобщи „Киев Индипендънт“.

„Целта ни е да излезем с този пакет санкции на 24 февруари“, каза Калас по време на пресконференция.

Въпреки продължаващите обсъждания между държавите членки на ЕС, тя уточни, че все още не е постигнато окончателно споразумение по съдържанието на санкционния пакет.

„Държавите предлагат различни неща… работата продължава“, заяви Калас, като допълни, без да навлиза в подробности, че сред предложенията фигурират „пълна забрана на морските услуги“, както и допълнителни санкции срещу руския енергиен сектор и торовата индустрия.

В изявление пред журналисти на 29 януари френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро призова за пълна забрана на морските услуги за Русия с цел спиране на движението на т.нар. „сенчест флот“ от руски петролни танкери.