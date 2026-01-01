Трима души откраднаха куфари, в които е имало сума, равняваща се на над 2 милиона евро в брой. Кражбата е била извършена на оживена улица в центъра на Токио, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че този род престъпления са рядкост в японската столица, известна със сигурността си.

Крадците са използвали сълзотворен газ, за да заграбят куфарите близо до гара Уено, предпочитан от туристите район в Токио.

Жертвите на обира са били петима граждани на Китай и на Япония, които се опитвали да натоварят куфарите в кола. В куфарите е имало около 420 милиона йени (2,3 милиона евро). Пред полицията жертвите на обира разказали, че парите били предназначени за обменни бюра.

Група от трима мъже също така е нападнала със сълзотворен газ мъж, пренасящ в брой 190 милиона йени (1,03 милиона евро), като нападението е било извършено на паркинг на летището Ханеда край Токио.

Властите проверяват дали има евентуална връзка между двете атаки.