10 пожарни автомобила и около 70 огнеборци потушават пожар в едноетажна търговска сграда на ул. „Риджънтс Парк Роуд“ в кв. „Камдън“, съобщиха от Лондонската пожарна служба. Половината от сградата е в пламъци, а причината за инцидента все още не е установена. Близката ул. „Аделейд Роуд“ е затворена в участъка между „Уинчестър Роуд“ и „Хавърсток Хил“.
BREAKING: A large fire near a railway line in north London is causing travel disruption for passengers across the UK.— Sky News (@SkyNews) January 30, 2026
Follow live on our blog 🔗 https://t.co/r9KNzQZeeG
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/L7DWMstzGh
От пожарната служба заявиха, че първите сигнали за пожара са получени в 9:31 ч. местно време, след което незабавно са изпратени екипи от пожарните станции в „Кентиш Таун“, „Холоуей“ и „Уест Хемпстед“.
От Националната жп асоциация предупредиха, че в резултат на пожара се очакват смущения за пътниците между „Лондон Юстън“ и „Уотфорд Джънкшън“. Влаковете по този маршрут може да бъдат отменени, да закъснеят с до 60 минути или разписанията им да бъдат променени, съобщи SkyNews.
От частния превозвач Avanti West Coast съобщиха, че част от жп линиите вече са отворени.
Sad to see this building on fire in Primrose Hill on the footbridge. Hopefully everyone is ok pic.twitter.com/9ksrDw3yCu— Anthony Mayatt (@BreatheFitness) January 30, 2026
„Очакват се остатъчни закъснения поради натоварване на жп мрежата“, допълват от компанията.
Очакват се сериозни смущения по линиите на Avanti West Coast, London Northwestern Railway, Southern и London Overground до 15:00 часа местно време.