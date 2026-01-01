В отговор на динамично променящия се глобален пазар на телевизионно съдържание и стратегическото му развитие на всички платформи Нова Броудкастинг Груп въвежда ново структурно разпределение в дирекция „Програма“ от 1-ви февруари. Работата се организира по ясно дефинирани програмни и продукционни линии, с разпределени отговорности между утвърдени професионалисти с дългогодишен опит в телевизията.

Нели Стойнова поема функцията на Програмен директор с фокус върху цялостното стратегическо управление на програмното съдържание. Тя е част от екипа на Нова Броудкастинг Груп повече от 15 години, през които е заемала различни позиции в дирекция „Програма“. Христо Хаджитанев, който има богат опит в програмирането и медийните проучвания, отговаря за креативното и програмното развитие, включително нови формати и проекти. Николай Киров със своята комплексна експертиза в управлението на различни проекти ръководи телевизионното производство с акцент върху външните продукции и праймтайм форматите. Тара Нури-Иванова, която е част от компанията над 25 години и е заемала редица творчески и мениджърски позиции, поема вътрешните продукции и специалните телевизионни проекти. Светлана Василева се оттегля от позицията директор „Съдържание“ и ще продължи да работи с телевизията като консултант по ключови проекти.

С новата структура на дирекция „Програма“ се цели по-ефективно развитие на телевизионното съдържание във всички ключови направления на компанията.