Ерозия е установена в района източно от крайбрежната алея в Ахтопол, съобщиха от Община Царево.

Незабавно след констатирането му Община Царево предприе необходимите действия и своевременно уведоми компетентните държавни институции – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и областния управител на област Бургас Владимир Крумов, се посочва в съобщението.

От общинската администрация допълват, че ще продължат да информират обществеността за развитието на ситуацията и за предприетите последващи действия.