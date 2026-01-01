Българин е арестуван в Солун за шпионаж. Снимал е военни обекти.
Разследването е започнало след информация от жител на източната част на Солун, че българинът управлява дрон без разрешение, предава БНР. Полицаи от специализирания отдел за борба с тероризма са задържали 35-годишния българин, съобщават от полицията.
🚨Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος Βούλγαρος για κατασκοπεία – Εντοπίστηκε φωτογραφία πρώην στρατοπέδουhttps://t.co/qgarMv5wOh— eReportaz (@EReportaz) June 15, 2026
Той е снимал с летателния апарат с термокамера разположението на обекти в района на бившия военен лагер "Фармаки", който се намира в квартал Каламария в Солун.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Βούλγαρος για κατασκοπεία, παρακολουθούσε στρατόπεδο - https://t.co/fVgizwFJ0D pic.twitter.com/ylp4sF2R5t— libre (@libre_gr) June 15, 2026
При ареста и обиска на автомобила на българина е открит дронът, който той е използвал, за да снима военния обект.
Срещу него е образувано досъдебно производство. Води се разследване, за да установят властите причината за интереса му към военния лагер.
Очаква се днес задържаният българин да бъде предаден на прокуратурата.