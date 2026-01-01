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Българин е арестуван в Солун за шпионаж. Снимал е военни обекти.

Разследването е започнало след информация от жител на източната част на Солун, че българинът управлява дрон без разрешение, предава  БНР. Полицаи от специализирания отдел за борба с тероризма са задържали 35-годишния българин, съобщават от полицията.

Той е снимал с летателния апарат с термокамера разположението на обекти в района на бившия военен лагер "Фармаки", който се намира в квартал Каламария в Солун.

При ареста и обиска на автомобила на българина е открит дронът, който той е използвал, за да снима военния обект.

Срещу него е образувано досъдебно производство. Води се разследване, за да установят властите причината за интереса му към военния лагер.

Очаква се днес задържаният българин да бъде предаден на прокуратурата.

БНР
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