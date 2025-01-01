Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо, 40, се е сгодил за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес след осем години връзка, предаде Пийпъл. Новината беше обявена от самата Джорджина в понеделник, 11 август, с публикация в Instagram, където показа ръката си, положена върху тази на Роналдо, и огромен овален диамантен пръстен.

„Да, казвам ‘да’. В този и във всички мои животи“, написа тя.

Двамата са заедно от началото на 2017 г. и имат пет деца: близнаците Ева Мария и Матео (8 г.), дъщерите Алана (7 г.) и Бела (3 г.), както и 15-годишния Кристиано-младши от предишна връзка на Роналдо. През април 2022 г. те обявиха смъртта на новородения брат близнак на Бела – Анхел.

Първата им официална поява заедно беше на церемонията по връчването на наградите The Best FIFA Football Awards в Цюрих през януари 2017 г., а няколко месеца по-късно потвърдиха връзката си и в социалните мрежи.

„Много пъти идваше след работа. Спомням си веднъж – с Бугати. Колегите ми полудяха. Те пристигаха с автобуса, а аз си тръгвах с Бугати. Хората просто не можеха да повярват“, разказва Родригес. Роналдо добавя: „Беше забавно, защото я чаках пред магазина с лъскавите коли, които имам… После се прибирахме и влизахме в нашия собствен свят.“

В документалната си поредица в Netflix Джорджина сподели за тежката загуба на сина им, определяйки я като „най-хубавия и най-лошия момент в живота ми“. Тя призна, че макар да я следват над 40 милиона души, малцина знаят как се чувства в действителност. По думите ѝ Роналдо я е насърчил отново да започне да се радва на живота след трагедията: „Животът е труден. Животът продължава. Имам причини да вървя напред и да бъда силна.“