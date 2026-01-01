Правителствен източник от Пакистан е съобщил пред „Ал Арабия“, че външният министър на Иран Абас Арагчи може да пристигне тази вечер в Исламабад с малка делегация.

Според същия източник се очаква да се проведе втори кръг от преговори между САЩ и Ислямската република.

По-рано днес стана ясно, че Арагчи е провел разговор с пакистанския си колега Исхак Дар, по време на който двамата са коментирали примирието със Съединените щати.

Вчера пакистански дипломат отбеляза, че напредъкът в усилията за събиране на двете страни е много ограничен. В изявление за „Ал Арабия“ той посочи, че Техеран е информирал Исламабад, че американската блокада на иранските пристанища е основната пречка за участие в преговорите, докато Вашингтон остава твърд в позицията си да запази санкциите.