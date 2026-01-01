Договорите с всички 37 общини за изграждането на 100 амбулатории за извънболнична помощ вече са сключени. С това се преминава към реалното изпълнение на проектите, насочени към подобряване на достъпа до здравни услуги в малките населени места и отдалечените райони на страната. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Инвестицията се реализира по Плана за възстановяване и устойчивост и предвижда изграждане на съвременна материално-техническа база, осигуряване на медицинска апаратура и създаване на условия за работа на лекари и медицински специалисти извън големите градове.

Новите амбулатории ще бъдат разкрити в 96 села и 4 града и ще се предоставят за безвъзмездно ползване на медицински специалисти чрез договори със съответните общини. Така се създават условия хората да получават първична медицинска помощ по-близо до мястото, където живеят.

Проектите включват изграждане или обновяване на сгради, включително чрез модулни решения (тип контейнери), доставка на съвременно оборудване и въвеждане на възможности за дистанционни прегледи чрез телемедицина. За целта се разработва дигитална платформа за връзка между пациенти и медицински специалисти.

Паралелно с това Министерството финализира първата цялостна Наредба за медицинската помощ от разстояние, която има за цел да създаде ясна и устойчива регулаторна рамка за развитието на телемедицината в България, като гарантира правна сигурност, защита на пациентските данни, проследимост на медицинската дейност и интеграция на дистанционните услуги с Националната здравноинформационна система.

Вече са сключени първите договори за строително-монтажни работи и доставка на модулни амбулатории. Срокът за изпълнение на проектите е до 30 юни 2026 г.

Очакванията са с реализирането им да се постигне значително подобряване на териториалното покритие и по-равномерен достъп до здравни услуги в страната.