Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сърбия, предизвикал катастрофа и причинил по непредпазливост средна телесна повреда на жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 19 април 2026 г. около 18,00 ч. обвиняемият Л.З. шофирал товарен автомобил, марка „Ивеко“, с прикачено полуремарке към него по бул. „Цариградско шосе“ в София, когато нарушил правилата за движение по пътищата, установени в Закона за движението по пътищата.

Л.З. не е реагирал своевременно и не е спрял управлявания от него автомобил и реализирал пътнотранспортно произшествие, удряйки лек автомобил, марка „Хюндай“. Обвиняемият по непредпазливост причинил средна телесна повреда на жената, шофирала лекия автомобил, марка „Хюндай“.

По случая се води досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.