Семейство с две малки деца пострада тежко при катастрофа на главен път II-73, между селата Риш и Александрово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Инцидентът е станал около 15:50 часа на 20 април.

Катастрофата е станала при маневра за изпреварване на автомобили. Зад волана на лек автомобил Тойота „Авенсис“ бил 38-годишен мъж от Шумен, който загубил контрол над управлението при завършване на маневрата и излязъл вдясно от пътното платно, където колата се ударила в скат.

В критично състояние са майката и двете ѝ деца. Те са в тежко състояние, за живота им има опасност и са настанени в отделение „Анестезиология и интензивно лечение“ на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Шумен, съобщиха от пресцентъра на здравното заведение.

Майката е в кома, на изкуствена белодробна вентилация. Вследствие на инцидента, при медицински преглед е установена тежка гръдна и черепно-мозъчна травма с кръвоизлив. Извършена е хирургична интервенция за разгъване на белия дроб, посочват от болницата.

С тежка гръдна и черепно-мозъчна травма е по-малкото дете. Имало е хирургична интервенция за отстраняване на мозъчния кръвоизлив. В момента то е в тежко състояние, на спонтанно дишане. При по-голямото дете на семейството е установена гръдна травма с контузионни огнища в белия дроб. В момента е в съзнание, на спонтанно дишане, добавиха от пресцентъра на МБАЛ – Шумен.

По-рано от МВР съобщиха, че след удара в шуменската болница са откарани водачът, 28-годишна жена и двете им деца - момченца на 2 месеца и почти две години.

Майката и бебето са настанени в тежко състояние и опасност за живота в ОАРИЛ. По-голямото момченце е тежко състояние, с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, забити стъкла по лицето, в съзнание.

Водачът на автомобила е с фрактура на 8 ребрена дъга вляво. Тестван е за алкохол и наркотични вещества и техни аналози, пробите му са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.