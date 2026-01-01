Израелски заселници нахлуха днес в комплекса на джамията „Ал Акса“ под засилена охрана от израелските окупационни сили, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА), позовавайки се на Палестинската информационна агенция (УАФА).

Местни източници съобщиха, че десетки заселници са нахлули в двора на джамията, издигнали са израелското знаме и са извършвали провокативни талмудически ритуали вътре.

Източниците добавиха, че групи, свързани с т. нар. движение „Храмов хълм“ („Temple Mount“), са отправили провокативни призиви за мобилизиране на заселници да нахлуят в джамията „Ал Акса“ и да издигнат израелското знаме в нейния двор. Призивът е това да стане следващата сряда, когато Израел отбелязва Деня на независимостта.

Губернаторството на Йерусалим предупреди за сериозността на тези действия, като ги определи като пряка атака срещу светостта на джамията и опит за налагане на юдаизъм чрез сила.