49-годишен българин е бил арестуван вчера от полицията край албанския град Дибра, предаде Panorama.com.al. Той е обвинен в трафик на 21 души през границата с фалшиви документи.

„В резултат на проведените разследвания, в сътрудничество с Граничното полицейско управление в Дибра и под ръководството на прокуратурата в Дибра беше успешно реализирана полицейската операция с кодово име „Идентичност“, при която на изхода на ГКПП "Блате" беше задържано лицето Е. Т., на 49 години, живеещ в София, България“, съобщиха официални източници.

Операцията е проведена от звеното за борба с икономическата и финансовата престъпност.

„По време на извършената проверка от служителите на граничната полиция в автомобила, управляван от този гражданин, са открити 21 документа, за които има съмнения, че са фалшиви, за 21 различни лица, с цел снабдяването им с български паспорти“, уточниха от местната полиция.

Материалите са изпратени в прокуратурата, която е започнала наказателни производства срещу 53-годишния Н. С., кмет на село Острен, и 62-годишния Б. М., бивш кмет на селото.