Ан Хатауей е най-красивата звезда на корицата на PEOPLE в света, пишат от изданието.

След години, в които е била най-строгият си критик, звездата от „Дяволът носи Прада 2“ се освобождава от идеята за съвършенство, което я прави още по-жизнена, уверена и търсена.

Със собствен плейлист — включващ Bad Bunny, Billie Eilish и Madonna — звучащ от колоните, и перата на роклята ѝ Tamara Ralph, развети от вятърната машина, 43-годишната Ан Хатауей, се забавлява страхотно по време на фотосесията си за корицата на PEOPLE. Но тя не винаги е била толкова… спокойна.

„Когато започвах, мислех, че ще бъда по-добър артист, ако съм много строга към себе си,“ казва тя. „А след като навърших 40, просто открих различен ритъм и вече не се интересувах да живея неловък живот. Интересуваше ме да стигна до забавната част.“

А тази част е сега.

От пробивната ѝ роля през 2001 г. в „Дневниците на принцесата“ (режисиран от създателя на звезди Гари Маршал) и арт филми като „Планината Броукбек“ и „Да бъдеш Джейн“, до блокбъстъри като „Алиса в страната на чудесата“ и „Клетниците“, за който печели „Оскар“, Хатауей се превръща в една от най-търсените актриси в Холивуд.

Само тази година ѝ предстоят пет филма, включително дългоочакваното продължение „Дяволът носи Прада 2“, което излиза по кината на 1 май.

Завръщането към емблематичната ѝ роля на Анди Сакс 20 години по-късно, заедно с оригиналните ѝ партньори Мерил Стрийп, Емили Блънт и Стенли Тучи, „беше просто прекрасно. Беше радостно,“ казва тя. „Понякога си мислиш: ‘Иска ми се да мога да се върна в онзи момент, знаейки това, което знам сега.’ Така че за мен това беше шансът наистина отново да бъда с тези хора, да се върна в онзи свят“

Звездата, израснала в Ню Джърси, отдава голяма част от заслугата на своя „мечтан партньор“ — съпруга си от 13 години, дизайнер на бижута и филмов продуцент 45-годишният Адам Шулман, както и на двамата им синове, Джонатан, 10 г., и Джак, 6 г., за това, че я държат здраво стъпила на земята. Но тя признава, че въпреки целия си успех, все още има „постоянно напрежение“.

„Винаги си на ръба. Падаш и просто някак си се изкачваш обратно,“ казва тя. „Но ми харесва. Обичам риска. Мисля, че най-много мога да се надявам, ако имам късмета да продължа да работя, е един ден да погледна назад и да си кажа: ‘О, направих го.’ И дори повече.“

Ето какво още споделя тя за списание People.

Как определяш красотата?

Един режисьор веднъж ми каза следното: Красотата може да съдържа в себе си грозота, стига да съдържа истина. Така че за мен красотата винаги се движи по тези линии.

Какви качества в женските приятелства намираш за красиви?

Хуморът. Обичам да се смея и обичам хора, които търсят забавното в дадена ситуация. Искаш хора, с които да празнуваш добрите моменти, и такива, с които да можеш да се смееш през трудните. Също така търся хора, които са дискретни. Аз съм като сейф. Знаеш ли още какво ценя в един приятел? Някой, който ще ти каже, ако имаш маково семе между зъбите.

Кога за първи път осъзна, че искаш да станеш актриса?

Когато бях на 3. Майка ми е актриса и играеше в театъра Allenberry Playhouse в постановка на „Евита“. Тя беше Ева Перон, а баща ми ми разказва, че когато представлението свършило, той ме попитал: „Какво мислиш?“ И очевидно съм отговорила: „Имаше деца на сцената. Аз трябва да съм едно от тях.“ Трябва да кажа, че много харесвам дързостта на малката мен. Задържаха ме около 10 години. После сама си намерих агент.

Имала ли си някога неловък период?

С десетилетия. Мисля, че имах най-дългия непрекъснат неловък период в Холивуд. Всъщност мисля, че продължи до края на 30-те ми години.

Това е трудно за вярване. Когато бях дете, ми беше много трудно да говоря. Така че имах известен стрес и тревожност около самото общуване.

Отново влизаш в ботушите на Анди Сакс от Chanel за „Дяволът носи Прада 2“. Какво помниш най-много от оригиналния филм?

Обожавах да се снимам в първия филм. Знам, че бях стресирана и тревожна и всичко това, но това е едно от най-забавните преживявания, заради хората, с които бях.

Емили Блънт е просто невероятен човек. Стенли е толкова забавен и бърз, а Мерил — не ѝ казвам колко много я почитам. Тя е човек, на когото се възхищавам. Някой, който определя как се правят нещата. Човек, който живее величието си и никога не почива на лаврите си, а винаги се стреми да се развива като артист. Тя е невероятна.

Можем ли да очакваме дрехите ти да са също толкова луксозни?

Още през 2006 г. (дизайнерката на костюми) Патриша Фийлд каза: „Това не е документален филм. Не питайте как сме се сдобили с всички тези дрехи. Не питайте за бюджета. Не мислете толкова много. Просто се забавлявайте.“ Хората просто приеха, че Анди Сакс работи в модно списание и може да влезе в гардероба и да вземе толкова много Chanel. (смее се)

Днес публиката е малко по-осъзната. Така че историята, която измислихме, е, че Анди е научила едно-две неща, докато е била в Runway. И докато е обикаляла света като журналист, е посещавала много интересни малки магазини за луксозни дрехи втора употреба. Така че тя пазарува такива неща от 20 години и всъщност има много готин гардероб.

Тази година е изключително натоварена за теб. Какво обичаш да правиш, когато имаш свободно време?

Все още получавам вестник всеки ден и обичам да сядам с него. Гушкам се с кученцето ни и вероятно ще се обадя на хората, които обичам, защото постоянно тичам от едно нещо към друго. Бих искала да закуся с приятел. Да се разходя, може би да разгледам витрини, да отида в музей. В почивните си дни съм доста лежерна.

Как те подкрепя съпругът ти?

Сега си представям колко много би се смял съпругът ми на този въпрос. Той ме подкрепя напълно. Тази година беше особена. И двамата знаем, че вероятно никога няма да се повтори така. И начинът, по който той се включи — във всяко отношение — той е най-невероятният човек, когото съм срещала.

Толкова съм щастлива, че той е моят партньор в живота. Ако не го знаех преди тази година, сега със сигурност го знам, защото във всичко той е там. Държи нещата стабилни. Надявам се да не звучи като хвалба, но той е мечтаният партньор за мен.

Едно е да имаш мечти. Друго е да имаш човек, който ти помага да ги постигнеш. Абсолютно нямаше да мога да постигна това, което съм, без съпруга си.

Кое е едно от най-хубавите неща в това да си майка на момчета?

Аз съм малко „мъжко момиче“! Харесва ми, че това влияе на стила ми. Трябва да мога да отида от сериозна бизнес среща направо на баскетболно игрище. Трябва да можеш да играеш баскетбол по всяко време, с всякакви дрехи. Затова си казвам: обличай се разумно сутрин, защото със сигурност ще има нещо хвърлено по теб още преди края на закуската.

Тялото ти е направило невероятни неща, включително две бременности.

Чувствам се късметлийка. Знам, че не всеки, който иска да стане родител, има тази възможност. Наистина съм благодарна. При мен всичко мина добре два пъти — това е голям късмет.

Като човек на 43 години — как мислиш за остаряването сега?

Трябва да се грижиш по-сериозно за себе си. В 40-те виждаш как решенията ти дават резултат с времето. Можеш да прецениш дали да продължиш по същия начин или да направиш промени.

Едно от нещата, които обичам в тази възраст, е, че вече не се увличам толкова. Преди всяко хубаво беше прекалено хубаво, всяко лошо — прекалено лошо. Сега ценя спокойствието. Трудно е спечелено и много го ценя.

Никога не съм била на тази възраст. Така че просто… ще го разберем. Никога не знаеш какво предстои.