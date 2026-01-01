Върховният административен съд окончателно потвърди отмяната на решение на Столичния общински съвет, свързано с начина на назначаване на медицинските специалисти в яслените групи към детските градини в София. Решението е по дело, образувано по жалба на Съюза на българските медицински специалисти и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Съдът отхвърли касационната жалба на общината и остави в сила акта на Административен съд София-град. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Столичната община трябва да заплати разноски в размер на 750 евро на Синдиката на българските медицински специалисти.

В мотивите си върховните магистрати подчертават, че при приемането на решението на СОС не са спазени изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. Според съда актът не е вътрешнослужебен, а общ административен, което означава, че е трябвало да бъде осигурено участие на всички заинтересовани страни.

Това обаче не се е случило – синдикати и професионални организации не са получили реална възможност да представят становища и възражения. Допълнително ВАС отчита и липсата на достатъчно ясни мотиви към решението. Не са били изложени конкретни фактически и правни основания, които да обосноват промяната в досегашния ред.

Според съда това съществено затруднява както съдебния контрол, така и правото на защита на засегнатите лица.

Спорът възниква след решение на СОС от 14 ноември 2024 г., с което се предвиждаше договорите на медицинските специалисти в яслените групи да се сключват от директорите на детските градини, а не от районните кметове. Аргументът на общината беше, че така ще се подобри организацията, ще се упражнява по-добър контрол и ще се реагира по-бързо при недостиг на кадри.

ВАС обаче приема, че при отглеждането на децата в яслите и яслените групи първостепенно значение имат грижите за здравето и специалните нужди на най-малките деца – от кърмаческа до 3-годишна възраст, които изискват постоянно наблюдение и помощ от медицински специалисти.

Магистратите посочват още, че медицинските специалисти имат основна и ръководна роля в детските ясли и яслените групи, определена от техните знания и опит при работата с деца в тази възраст. Подходът е комплексен и включва съвместна работа с педагози и други немедицински специалисти, но ръководната функция остава на медицинските кадри.

След решението действащият ред се запазва и занапред трудовите договори на медицинските специалисти в яслените групи ще се сключват от районните кметове. От БАПЗГ и СБМС приветстваха решението на съда и заявиха, че то защитава интереса на децата и необходимостта от квалифицирани здравни грижи в предучилищната система.