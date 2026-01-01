Пожар избухна след силна експлозия в топлоелектрическата централа "Букурещ-Запад", съобщи "Диджи 24". Засегнати са три трансформатора. Огънят е потушен като в момента се прави оценка на щетите и се взимат необходимите технически мерки. Не се съобщава за пострадали.

Пламъците са се разгорели в понеделник вечерта, като спад на електрическото напрежение е бил усетен за кратко към 23:30 ч. местно (и българско) време в някои зони на румънската столица.

Румънският министър на енергетиката Богдан Иван заяви, че електроснабдяването в Букурещ няма да бъде засегнато, но допълни, че над две хиляди жилищни сгради в сектори 1, 5 и 6 на румънската столица са останали без топла вода.

A 10,000 kW electrical transformer containing about 30 tons of oil exploded at the West District Heating Plant (CET) in Bucharest, Romania, local media report.



Днес сутринта от "Електроцентрали Букурещ" (ELCEN) излязоха с прессъобщение, в което посочиха, че по първоначални оценки причината за пожара е била повреда в 6-киловолтова станция на топлоцентралата. Те допълниха, че аварията няма да засегне потребителите на електоенергия, както и че са предприети мерки, които да гарантират непрекъснатостта на топлоснабдяването. Според прессъобщението засегнатите трансформатори са два.

От "Електроцентрали Букурещ" информираха, че при пожара в станцията е бил повреден панелът за управление на постояннотоковото напрежение, който захранва системите за електрическа защита. Това е довело до деактивиране на електрическите защити и „косвено до каскадно разпространение на повредата към 6-киловолтовата станция за общо обслужване и към двата трансформатора (...), където също са възникнали пожари", се посочва в прессъобщението.