Хванаха 88-годишен шофьор с положителна проба за наркотици в Шуменско, съобщиха от полицията.

На 20 април на ул. „Камчия“ в село Менгишево е станала катастрофа с материални щети между лек и товарен автомобил.

Шофьорите на двата автомобила са тествани за алкохол и наркотици.

Спипаха 88-годишен шофьор без книжка след катастрофа

Пробите на водача на товарния автомобил са отрицателни. Пробата на 88-годишния водач на колата е положителна на канабис.

Той е дал е кръвна проба за химичен анализ и е задържан.

Автомобилът е собственост на 66-годишен мъж от Търговище.