Хванаха 88-годишен шофьор с положителна проба за наркотици в Шуменско, съобщиха от полицията.
На 20 април на ул. „Камчия“ в село Менгишево е станала катастрофа с материални щети между лек и товарен автомобил.
Шофьорите на двата автомобила са тествани за алкохол и наркотици.
Спипаха 88-годишен шофьор без книжка след катастрофа
Пробите на водача на товарния автомобил са отрицателни. Пробата на 88-годишния водач на колата е положителна на канабис.
Той е дал е кръвна проба за химичен анализ и е задържан.
Автомобилът е собственост на 66-годишен мъж от Търговище.