След обработване на 100% от протоколите на секционните избирателни комисии стана ясно, че пет партии влизат в 52-рото Народно събрание. Данните сочат значителни размествания в политическата карта. Данните на ЦИК показват „Прогресивна България“ (коалиция от три формации) на Румен Радев като първа сила с 44,594%. Оспорвано второ и трето място, съответно ГЕРБ-СДС (коалиция от две партии) с 13.387% и ПП-ДБ (коалиция от три партии) – с 12.618%. ДПС (самостоятелно) и "Възраждане" (самостоятелно) са съответно четвърти и пети.

Под 4-процентния праг остават доста от партиите, които бяха в 51-ото НС, сред тях - БСП, ИТН, "Величие", АПС и МЕЧ.

ЦИК при 100% обработени протоколи: „Прогресивна България“ печели вота, ГЕРБ-СДС втори, трети са ПП-ДБ

Общо 12 партии ще получат държавни субсидии по време на работата си в новия парламент. Съгласно закона, право на държавно финансиране имат всички партии и коалиции, представени в НС, както и онези партии, участвали самостоятелно, които са получили над 1% от действителните гласове.

Под прага за депутатско представителство, но над този за субсидия към момента са само МЕЧ и „Величие“.

Освен, че за пръв път ще е извън парламента, БСП ще остане и без субсидия, защото се яви в коалиция с още 9 партии. Дотация няма да получи и "Сияние" начело с Николай Попов – бащата на Сияна, които се регистрираха като коалиция от две партии. С над 1 процент, но без държавна издръжка остава и АПС, защото партията на Ахмед Доган се яви в коалиция със "Земеделски народен съюз". В коалициите субсидията се разпределя според коалиционното споразумение, а при липса на такова - пропорционално на броя на народните представители от отделните партии.

Под едно на сто от гласовете получи и „Има такъв народ“ на Слави Трифонов.

Размерът на субсидията се определя ежегодно със закона за държавния бюджет, като от 2020 г. досега е 8 лв. (4,09 евро) на получен действителен глас. Преди това 6 години беше 11 лв. и 3 години - 12 лв. Парите се превеждат по сметките на партиите от Правосъдното министерство на четири равни транша до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември.