Поемам пълна отговорност за п​​​​​​остигнатия резултат, който много хора считаха за невъзможен. Това заяви на брифинг след края на изборния ден председателят на БСП Крум Зарков.

В следващите часове или дни ще разберем дали пътят, по който сме поели, ще е парламентарно представен, допълни Зарков. Той съобщи, че във вторник ще бъде свикано Изпълнителното бюро, а скоро след това и Националният съвет на партията.

"Ще преценим заедно как да продължим така, че да върнем в следващите месеци БСП и нейните партньори там, където им е мястото, а именно по върховете на българската политика", заяви председателят на столетницата.

Зарков: БСП ще стигне водещото място в българската политика, без нас не може

На въпрос дали е планирал коалиция с "Прогресивна България", Зарков заяви, че левицата е готова да си сътрудничи с други политически партии.

"Поздравяваме партията на Румен Радев за постигнатия успех. България най-накрая трябва да има устойчиво, компетентно и почтено правителство", каза лидерът на социалистите.

Зарков бе категоричен, че трябва да се приеме бюджет, защото общините са притиснати в ъгъла, както и да започнат реформи в съдебната система.