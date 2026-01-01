След обработването на 100% от протоколите на секционните избирателни комисии става ясно, че пет партии ще намерят място в 52-рото Народно събрание. Данните сочат значителни размествания в политическата картина, включително безпрецедентен спад за ГЕРБ, който бележи едно от най-слабите си представяния досега.

ЦИК при 100% обработени протоколи: „Прогресивна България“ печели вота, ГЕРБ-СДС втори, трети са ПП-ДБ

Към момента резултатите все още не са официално обявени от Централната избирателна комисия, тъй като всички 31 районни избирателни комисии трябва да предадат протоколите си на място в ЦИК. Едва след това ще бъде извършена окончателната обработка и ще бъдат обявени както крайните резултати, така и разпределението на депутатските мандати. Очаква се това да се случи до четвъртък, посочва NOVA.

Според наличните към момента данни първа политическа сила е „Прогресивна България“, която събира 44,6% от гласовете - това представлява подкрепа от над 1,4 милиона избиратели. Оспорвана беше битката за второто място между ГЕРБ-СДС и коалицията „Продължаваме Промяната - Демократична България“. В крайна сметка ГЕРБ изпреварва с минимална разлика от 0,8 процентни пункта, оставяйки ПП-ДБ на трета позиция с 25 000 гласа по-малко.

Четвъртото място заема ДПС, а партия „Възраждане“ успява да премине 4-процентната бариера с минимална преднина - едва 0,3 процентни пункта - 138 000 души. Под чертата остават формации като МЕЧ, „Величие“ и БСП, която събира около 3% от вота. „Алианс за права и свободи“ получава още по-ниска подкрепа - около 1,6%.

Интересна е картината на вота в чужбина, където подредбата на партиите се различава значително. Ако зависеше само от гласовете зад граница, парламентът би бил шестпартиен. Там „Прогресивна България“ и ПП-ДБ отново заемат първите две места, но след тях се нареждат ДПС, „Величие“, „Възраждане“ и едва на шеста позиция - ГЕРБ-СДС.

Отчетено е и по-ниско ниво на протестен вот чрез опцията „Не подкрепям никого“. Докато на предходните избори през октомври 2024 г. около 80 000 души са избрали тази възможност, сега те са приблизително 50 000, въпреки по-високата избирателна активност.

Забавяне беше отчетено и при предаването на протоколите от районните комисии към ЦИК. Основните причини са по-високата избирателна активност и големият брой преференции, които традиционно затрудняват обработката. Съобщава се и за множество грешки в протоколите, въпреки въведените стимули за по-прецизното им попълване.

Предварителното разпределение на мандатите показва, че „Прогресивна България“ ще разполага със 131 депутати, ГЕРБ-СДС с с 39, ПП-ДБ - с 37, ДПС - с 21, а „Възраждане“ - с 12 места в парламента. Окончателният състав на Народното събрание ще стане ясен до неделя, когато ще бъдат обявени имената на избраните депутати, включително след като кандидатите, избрани в два района, посочат от кой ще влязат.

Очаква се окончателните резултати и детайлната картина на новия парламент да внесат повече яснота за бъдещото управление на страната.