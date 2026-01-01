В Сливен арестуваха шофьор без книжка, употребил наркотици и опитал да избяга, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сектор „Пътна полиция” в Сливен осъществява денонощен контрол по безопасност на движението по главни, второстепенни и общински пътища в област Сливен.

На 18 април, около 21,20 часа, на път ІІ-53, в района от село Стара Река към село Бяла, полицейски екип подава сигнал със стоп палка на лек автомобил „Ауди”. Водачът не изпълнява полицейското разпореждане и не спира на подадения сигнал. Последван е от полицейския екип, като малко след това е спрян.

При проверката се установява, че водачът – мъж на 24 години от град Сливен, не притежава свидетелство за управление на МПС и е дал положителни проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. Задържан е за 24 часа. Съставен му е акт за административно нарушение и е образувано досъдебно производство за употребата на наркотични вещества.

За периода 18-19 април са установени още два случая на управление след употреба на алкохол, един след употреба на наркотици и един отказ от проба за употреба на алкохол.

Осем автомобила са спрени от движение за техническа неизправност – липсваща или променена шумозаглушителна система и поставено фолио на предно панорамно стъкло и предни странични стъкла.