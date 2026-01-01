Върховният представител за ивицата Газа в Съвета за мир Николай Младенов каза в интервю пред Ройтерс, че е "настроен доста оптимистично" относно възможността да бъде договорен план за разоръжаване на "Хамас" и други екстремистки групировки в Газа, но предупреди, че това ще отнеме време.

"Проведохме поредица от много сериозни разговори с "Хамас" през последните няколко седмици и те не бяха лесни", посочи Младенов, който е на посещение в Брюксел за участие в конференция за мира и сигурността в Газа и на Западния бряг.

"Настроен съм доста оптимистично, че можем да постигнем споразумение, което да работи за всички страни, и най-важното, което да работи за хората в Газа", допълни дипломатът.

Въпросът за разоръжаването на "Хамас" е препъникамъкът пред прилагането на мирния план за Газа, отбелязва Ройтерс.

Младенов каза, че продължава работата за прилагане на плана, което ще включва разоръжаване на "Хамас", ново управление на Газа и създаване на условия за изтегляне на израелските войски от анклава.

"Очевидно това ще отнеме време, но се опитваме да гарантираме споразуменията за прилагането на плана да бъдат договорени възможно най-бързо", посочи дипломатът.



Попитан дали може да се постигне споразумение за прилагането на плана той отговори: "Разполагаме с няколко дни, максимум две седмици, по мое мнение, защото иначе ще изгубим импулса от това, което вече сме постигнали, и тогава всяко решение ще става все по-трудно".

Отказвайки да коментира в подробности продължаващите преговори, Младенов посочи, че според него "съществуват добри перспективи за напредък, които са били обсъдени и с двете страни".



Един от обсъжданите въпроси е така наречената "Жълта линия", ограждаща територията, която Израел е окупирал от прекратяването на огъня през октомвр насам, каза дипломатът. Ройтерс съобщи по-рано, че Израел е разширил "Жълтата линия" по дълбоко в ивицата Газа.

"Съществуват цял набор от въпроси, които трябва да бъдат решени на терен, включително "Жълтата линия", каза Младенов и добави, че въпроси като достъпът до хуманитарна помощ и лекарства също са сред обсъжданите с Израел.



Той също така посочи някои промени на терен. "Получихме възможност през последните няколко дни, постепенно и много внимателно, да увеличим броя на хората, но които е разрешено да преминат през граничния пункт "Рафах". Стремим се да увеличим броя на камионите със стоки, които влизат в Газа", каза още Младенов.

Той добави, че е необходимо да се изгради доверие. "Това е един много сложен процес. Това обаче е процес, който изисква предприемането на множество малки стъпки, за да се стигне в крайна сметка до споразумение за пълното прилагане на плана", отбеляза Младенов.

През февруари американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ и техните съюзници са отпуснали над 7 млрд. долара за облекчаване на положението в Газа, а Вашингтон ще предостави 10 млрд. долара за Съвета за мир. Ройтерс съобщи по-рано, че Съветът за мир е получил едва малка част от обещаното.



"Всички средства, с които се ангажирахме във Вашингтон са налични за Съвета за мир. Не изпитваме никакви финансови затруднения, що се отнася до работата на Съвета за мир", посочи Младенов в интервюто за Ройтерс.