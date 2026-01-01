Остава ограничено движението в платното за София в участък от магистрала „Струма“ в област Благоевград поради свличането на скална маса в неделя, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Засегнатият участък е с дължина приблизително 100 м и е при 103-и км. За осигуряване безопасността на движение е ограничено преминаването в отсечката между 97-и и 104-и км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, се пренасочват по обходен маршрут от пътната връзка при 104-и км по път I-1 София – Кулата до п. в. „Благоевград юг“.

Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ „Струма“ се осъществява без ограничения.

Скална маса се срути на магистрала „Струма“

Предприети са мерки максимално бързо да започнат необходимите укрепителни работи като експерти от Областно пътно управление Благоевград и геолози извършиха оглед на мястото. Предстои да бъдат определени конкретните дейности, които ще се изпълнят на отсечката. Причина за свличането на скалната маса е преовлажняване на откоса на дъждовете.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Апелът към водачите на моторни превозни средства е да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.