Във връзка с приключването на изборния процес започва да тече законоустановеният срок, в който следва да бъде извършено почистването на агитационните материали от публичните пространства.

След проведените на 19 април парламентарни избори Столичният инспекторат започва проверки във връзка с премахването на агитационните материали на територията на София, паралелно с регулярния контрол, който институцията осъществява. Съгласно Изборния кодекс на Република България, отговорността за премахването им в законоустановения 7-дневен срок е на партиите, коалициите и инициативните комитети, които са ги поставили. При неизпълнение, след изтичането на този срок ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки спрямо отговорните лица.

До изборния ден премахването на материали, поставени в нарушение, се осъществяваше от кметовете на съответните райони. След провеждането на изборите, задължението преминава към участниците в изборния процес.

Столичният инспекторат ще извършва проверки след изтичането на 7-дневния срок чрез своите екипи, отговарящи за контрола на търговската и рекламната дейност.

Институцията призовава всички отговорни лица да предприемат своевременни действия за премахване на агитационните материали, с цел възстановяване на чистотата и добрия вид на градската среда.