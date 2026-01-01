Пожарникари спасиха деца от скалиста местност на Шуменското плато, съобщиха от полицията.

На 20 април е потърсена помощ от три 12-годишни момичета. Децата са разказали, че са тръгнали на разходка от кв. „Дивдядово“ към Шуменското плато.

Едно от децата забелязало змия и се уплашило. Другите две деца реагирали незабавно и потърсили помощ.

Благодарение на доброто съдействие и точните насоки от страна на децата, спасителите ги открили в трудно достъпна пресечена скалиста местност.

Едно от момичетата е било в състояние на стрес. След което го успокоили, спасителите използвали алпийски способ, обезопасили и съпроводили децата до пожарния автомобил.

Там ги е очаквал екип медици за медицински преглед. Спасителите са поздравили децата, че са постъпили правилно и са потърсили помощ, вместо да се опитват да се справят сами с рискови действия.