Трима мъже бяха осъдени в Калифорния за застрахователна измама, при която човек в костюм на мечка е инсценирал фалшиви нападения над луксозни автомобили.
Видеоклипът, който се разпространи в интернет и беше представен на застрахователите като доказателство, показва мечка в Rolls-Royce Ghost от 2010 г. в Лейк Ароухед на 28 януари 2024 г. Подобни искове бяха подадени на същата дата и на същото място за два модела Mercedes от висок клас.
🇺🇸🐻🚗 INSOLITE | 3 Américains ont été condamnés à 6 mois de prison pour fraude à l’assurance après avoir affirmé qu’un ours avait abîmé les sièges et les portes de leur Rolls-Royce Ghost, vidéo à l’appui. Problème : l’assurance a découvert l’ours était un homme déguisé, et le… pic.twitter.com/FHHi9M7CMc— Cerfia (@CerfiaFR) April 21, 2026
Биолози от Калифорнийският департамент по рибата и дивата природа обаче прегледаха записите и установиха, че на тях се вижда човек в костюм на мечка, съобщи Би Би Си.
'Clearly a human in a bear suit': LA fraudsters get sentenced for faking bear attacks on luxury cars to land $142K in insurance payouts#InsuranceFraud #PersonalFinance #AutoInsurancehttps://t.co/e3L4IeD8Pj— Moneywise (@moneywisecom) April 21, 2026
Щатската застрахователна служба стартира операция „Меча лапа“, в рамките на която беше изпълнена заповед за претърсване и в дома на заподозрените беше открит костюм на мечка. Измамата е на стойност 141 839 долара в застрахователни изплащания.
Three people in California have been sentenced for insurance fraud involving a person in a bear costume damaging high-end cars. https://t.co/UekpeolR25— NBC4 Washington (@nbcwashington) April 20, 2026
39-годишната Алфия Зукърман, 26-годишният Рубен Тамразиан и 32-годишният Вахе Мурадханян не оспориха обвинението в тежко престъпление за застрахователна измама и на 16 април бяха осъдени на 180 дни затвор, плюс две години пробация под надзор.
„Това, което изглеждаше невероятно, се оказа точно такова – и сега отговорните лица понасят последствията“, заяви щатският комисар по застраховането Рикардо Лара.