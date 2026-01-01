Мъж е арестуван във връзка с случая с откритите човешки останки в контейнер в пловдивския район „Тракия“. По информация на „Марица“ той е признал вината си.

По първоначална информация арестът е станал в жилищен комплекс в близост до контейнера за боклук, където на 8 април беше намерен нарязаният труп на ул. "Георги Данчов".

Откриха части от човешко тяло пред блок в Пловдив (СНИМКИ)

Тази сутрин полицаи са открили още човешки останки в жилищната сграда.

Задържаният, на видима възраст около 50 години, е направил самопризнания за убийството, предстои да му бъде повдигнато обвинение.

Предстои да бъде изяснена самоличността на жертвата, както и причината за жестокото убийство.

Очаква се официална информация от прокуратурата и МВР.