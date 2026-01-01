Диригентът и цигулар Сергей Щадлер, основател и художествен ръководител на Санктпетербургския симфоничен оркестър, се е почувствал зле вчера по време на полет от Санкт Петербург до Истанбул. Това съобщи Slippedisc.com.

Самолетът е извършил аварийно кацане в Букурещ, където лекарите не са успели да спасят живота му. Той беше на 63 години.

 

 

Син на виолист от Ленинградската филхармония и на пианистка от консерваторията, Щадлер е учил цигулка при Давид Ойстрах и Леонид Коган. Гастролира по света като солист, преди да се насочи към дирижирането.

По темата

Slippedisc.com
