Това не е краят, БСП ще се промени, зарече се лидерът на БСП Крум Зарков по време на пресконференция с коментар за изборните резултати.

Данните на ЦИК сочат, че „Прогресивна България“ на Румен Радев е големият побидел на вота с 44,594%. Оспорвано второ и трето място, съответно ГЕРБ-СДС с 13.387% и ПП-ДБ с 12.618%. ДПС и "Възраждане" са четвърти и пети. БСП останаха много под 4-процентния праг за влизане в парламента, което е абсолютен прецедент.

"Резултатът на БСП на изборите е много лош, той ни оставя извън парламента, той е закономерен и сме длъжни да го приемем", каза Зарков и посочи, че поема пълната отговорност за резултата и още тази събота свикват извънредно Националния съвет на партията.

Той заяви, че ще поиска вот на доверие от Националния съвет и ако не го получи, ще подаде оставка веднага. Ако, обаче, го получи - стартира процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България.

"Мащабен и дълбок процес, който ще доведе до качествено ново и много силно политическо движение на обединетите и убедени леви от целия спектър, на защитниците на демократичната и на правовата, социална държава. БСП ще се промени, ще се отвори и ще заеме своето място в първите редици на този процес. Ще се отворим за дискусия, но и още действия, ще се отворим за нови хора и свежи идеи, ще се отворим за всички социално ангажирани българи и цялото ни общество. Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух", посочи Зарков.

По думите му процесът на обновление на партията ще започне именно на 1 май, като призова левите хора на шествие в защита на труда, уважение и достойното заплащане.

„Свикваме всички не под знамената на БСП, а под тези на общата ни кауза и бъдеще. Елате многобройни на 1 май в София, елате от цялата страна, със семействата, с приятелите си, съмишлениците, но дори да дойдете сами, там няма да сте сами. Елате тези, които сте от БСП! Елате тези, които сте наши коалиционни партньори! Елате тези, които през годините сте се отдалечили от нас! Елате тези, които не се разпознават с БСП, но водят своят борба за общата ни кауза, да застанем рамо до рамо. Елате, за да се видим, да се опознаем, да поговорим, да се изправим срещу общите ни предразсъдъци и да изградим едно общо ляво пространство”, заяви още Крум Зарков.

На въпрос как ще финансират, след като не влизат в НС и нямат и субсидия, лидерът на БСП заяви, че финансовият въпрос за партията не е драматичен.

"Ние финансирахме напълно публично нашата кампания със заем. Усвоихме този заем. Очакваме и последната субисидия, на която ще имаме право този месец. Завършваме тази кампания без особени задължения. Всичко е финансово изрядно. Проблемът ще дойде с издръжката оттук нататък, но този проблем е преодолим", посочи Зарков.